In vista della conclusione dell’attuale Champions League potrebbe arrivare una clamorosa ed inattesa novità: tutti i dettagli

Il futuro del calcio inizia a vedere novità importanti. Se da un lato la Serie A tornerà in campo il prossimo 20 giugno, dall’altro la Champions 2019/20 rischia una piccola rivoluzione. La Uefa avrebbe infatti determinato nuovi ed inattesi cambiamenti, in vista della finale ad Istanbul: le ultime.

Champions, finale e non solo: la Uefa stravolge tutto

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano attraverso il proprio profilo Twitter, importanti cambiamenti all’attuale Champions sarebbero in arrivo. Per Capuano, infatti, la Uefa starebbe pensando ad un grosso cambiamento in vista della finale che potrebbe non svolgersi più a Istanbul.

La decisione definitiva da parte dell’Uefa arriverà il prossimo 17 giugno, con due ipotesi sul tavolo. La prima è Lisbona, la seconda porterebbe invece in Germania. Oltre alla finale, in conclusione, anche quarti e semifinali si giocherebbero nella stessa nuova sede.

Un cambiamento importante, dunque, per l’attuale massima competizione europea per club che quindi si concluderà ma non più a Istanbul.

S.C