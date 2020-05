Nonostante la crisi economica legata al coronavirus la Juventus sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Tra Sarri e dirigenza potrebbe però nascere qualche differenza di vedute per quanto concerne il centrocampo

Il prossimo sarà un calciomercato principalmente di scambi, visto che l’emergenza coronavirus renderà se non ha già reso più povere le casse dei club. Tra le attese protagoniste figura anche la Juventus, che uno scambio già lo avrebbe portato a compimento se Arthur non si fosse messo di traverso. Il brasiliano esploso nel Gremio ha infatti ridetto no, ora pare definitivamente al trasloco in bianconero con Pjanic diretto in senso opposto, al Barcellona. Ma non è escluso che i due club, in eccellenti rapporti, possano trovare un’altra strada comune per rinforzarsi (o indebolirsi, dipende dai punti di vista) e al contempo iscrivere a bilancio quella o meglio quelle che ad oggi rappresentano una vera e propria àncora di salvezza economico-finanziara per le società: le plusvalenze.

Calciomercato Juventus, rischio ‘scontro’ Sarri-Paratici

L’altro protagonista dello scambio, appunto Pjanic, sarebbe in rotta con Sarri, il quale avrebbe voluto rimpiazzarlo in cabina di regia (dove il bosniaco ha deluso, perlomeno ha deluso il tecnico) proprio con Arthur. Nella testa dell’allenatore bianconero, tuttavia, il goianiense rappresentava un’alternativa al suo ‘pupillo’ Jorginho che si portò dietro al Chelsea e che fin dal suo insediamento alla Continassa avrebbe rivoluto con sé.

E allora perché la Juve non ha puntato subito sull’ex Napoli? Primo perché i londinesi non hanno evidentemente le stesse esigenze plusvalentistiche del Barça, secondo – qualcuno ci ha messo la pulce nell’orecchio… – perché forse l’italo-brasiliano non fa impazzire chi comanda il mercato della Juve, vale a dire Fabio Paratici. Il quale potrebbe preferirgli, dato che lo segue e apprezza da anni, nientemeno che l’ex Inter Mateo Kovacic (non certo un regista), riscattato da Abramovich l’estate scorsa per circa 45 milioni di euro e allenato dallo stesso Sarri l’anno passato.

Questa paventata divergenza di vedute può ingigantirsi divenendo attrito, e pure bello pesante. Pjanic per Kovacic? Perché no, un tentativo potrebbe venir fatto, seppur il primo non gradirebbe la soluzione inglese. Di certo col Chelsea si discute(rà) tanto e di diversi calciatori, compreso Emerson Palmieri che è l’altro nome graditissimo al mister bianconero.

R.A.

