Calciomercato, resta alla Juventus | C’è l’annuncio!

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio da parte del giocatore bianconero: niente addio, la permanenza a Torino è cosa fatta

Nella prossima stagione, la Juventus potrebbe cambiare volto in molti elementi. I bianconeri vanno a caccia di rinforzi, ma dovranno farlo ben consapevoli delle particolarità del calciomercato post coronavirus. Una consapevolezza che il CFO Paratici ha già dimostrato di aver interiorizzato. Motivo per il quale si muoverà, in molti casi, per operazioni tramite scambi. Il che farà sì che diversi giocatori, in alcuni casi arrivati a fine ciclo con i piemontesi, lasceranno Torino.

Calciomercato Juventus, Khedira giura amore

I maggiori movimenti potrebbero esserci a centrocampo, dove appare scontato l’addio di Pjanic. L’asse con il Barcellona prosegue, nel tentativo di trovare la quadratura del cerchio. Coinvolto in possibili scambi potrebbe essere anche Rabiot, mentre invece si assiste ad una robusta frenata per quanto riguarda il futuro di Khedira. Anche per il tedesco si è parlato di addio, magari con un’offerta proveniente dalla MLS negli Stati Uniti. Ma il centrocampista smentisce tutto e dichiara che resterà alla Juventus.

L’affermazione arriva nel corso di una diretta Instagram in cui spiega: “Ho un contratto che scade nel 2021, mi trovo molto bene nella squadra e in Italia. Ho ancora voglia di vincere molti titoli, mi fido del mio corpo dunque non vedo il motivo per cambiare squadra. Sono molto felice alla Juventus”. Dichiarazioni che renderanno molto contento Sarri, che stravede per l’intelligenza tattica del tedesco. Anche se le valutazioni della dirigenza potrebbero, poi, essere di tenore diverso. Lo scopriremo nelle prossime settimane.

