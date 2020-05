Calciomercato Juventus, il Bayern offre lo scambio | La risposta di Paratici

Il calciomercato estivo della Juventus vedrà diverse sorprese: spunta un possibile maxi scambio con il Bayern Monaco

In attesa di ritornare in campo in campionato, contro il Bologna, la Juventus si muove già in vista della riapertura del calciomercato estivo. In tal senso, è arrivata nelle ultime ore una proposta importante dal Bayern Monaco. Un maxi scambio tra tedeschi e bianconeri che potrebbe portare ad un affare impronosticabile: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Juventus, scambio tra top player: le ultime

Il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è quasi certo di salutare la Continassa in estate ed il top club tedesco avrebbe mosso passi importanti in tal senso. Un’offerta, quella recapitata alla dirigenza della Juventus, che si baserebbe su un maxi scambio con Lucas Hernandez. Il fratello del terzino del Milan Theo, però, non entusiasmerebbe Paratici rimasto freddo per due motivi.

In primis l’importante ingaggio del centrale classe 1996, percepito in terra bavarese. In seconda battuta, inoltre, le priorità del club torinese per la prossima sessione di mercato sarebbe altrove e non al centro della difesa. Ecco perchè l’ipotetico scambio con Pjanic è una pista che tende, al momento, a diventare più fredda con il passare delle ore. L’ex giocatore della Roma, dunque, difficilmente finirà in Bundesliga.

Su di lui infatti restano vive le piste che portano alla Liga (Barcellona) e Ligue 1 (Psg). Situazione in divenire ma il mercato bianconero prende forma: difficile lo scambio Pjanic-Hernandez.

