Calciomercato Inter, addio Skriniar | C’è il sostituto!

L’Inter continua a lavorare sul mercato e va a caccia di un difensore per sostituire Skriniar: nuovo calciatore nel mirino!

L’Inter è pronta a riprendere il campionato, dopo aver vissuto dei mesi importanti sotto la guida di Antonio Conte. Con il tecnico salentino sono arrivate tante vittorie importanti e convincenti che hanno portato la compagine nerazzurra verso la prime posizioni in classifica, anche se le due sconfitte consecutive prima dello stop causato dal coronavirus l’hanno allontanata dalla lotta scudetto.

In queste settimane di pausa la società ha continuato a lavorare con l’obiettivo di continuare a crescere, ripartendo dall’ottima base che ha fatto bene in questi mesi. Proseguono i contatti con il Barcellona, con il quale si discute della cessione di Lautaro Martinez ma non solo.

Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: piace Lenglet in caso di addio di Skriniar

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Inter sarebbe a caccia di nuovi difensori e il mirino sarebbe finito su un elemento dei Blaugrana. Si tratta di Clement Lenglet, centrale classe 1995 che in questa stagione ha collezionato ben 29 presenze siglando anche tre reti.

Il francese potrebbe arrivare per sostituire un’eventuale partenza di Milan Skriniar, rifiutato più volte dai Blaugrana così come riferito dalla Spagna. Il Barcellona, però, si prenderà del tempo per valutare con calma se liberarsi di Lenglet o meno, visto che i catalani non hanno tante alternative nel reparto arretrato.

Un aspetto che potrebbe spingere il francese verso la cessione potrebbe essere la notevole crescita di Ronald Araujo (21 anni) che potrebbe presto fare il salto definitivo in prima squadra.

