Calciomercato Inter, si complica il rinnovo | Clamoroso sgarbo Juve

Il calciatore è in trattativa per il rinnovo ma sembrerebbero esserci delle complicazioni. La Juventus osserva e prepara l’assalto

È stata una grande stagione fin qui per l’Inter, che ha lottato per provare a vincere un trofeo e ci riproverà a partire da metà giugno, al ritorno in campo prima per la Coppa Italia e poi per la Serie A. Con Antonio Conte c’è stato un netto miglioramento e sono stati valorizzati anche diversi giovani.

Uno di questi è sicuramente l’attaccante Sebastiano Esposito, che non ha ancora compiuto 18 anni ma ha già disputato cinque partite in Serie A (siglando anche una rete), tre in Champions League, una in Europa League e due in Coppa Italia. La società, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe rinnovargli il contratto fino al 2025 ma sembrerebbe esserci una sostanziale differenza tra richiesta e offerta.

Calciomercato Inter, ancora nessun accordo con Esposito: suggestione Juventus

Essendo le parti ancora lontane, ci potrebbe essere l’interesse di nuovi club per il promettente attaccante. E magari potrebbe arrivare anche l’interesse della Juventus che potrebbe tentare di effettuare uno sgarbo all’Inter.

La società bianconera è sempre attenta alle occasioni e segue tutti i giovani talenti in rampa di lancio, in caso di fumata nera dunque non sarebbe da escludere un tentativo della ‘Vecchia Signora.

Difficile, però, che la trattativa possa realmente andare in porto visto che i nerazzurri potrebbero rifiutarsi di cedere un elemento importante alla storica rivale.

