Calciomercato Inter, cessioni e nuovi acquisti | Ausilio dice tutto

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a 360 gradi del calciomercato dell’Inter toccando tutti gli argomenti e svelando parecchi retroscena e decisioni ufficiali

Il calciomercato dell’Inter è in pieno subbuglio. Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato a ‘Sky Sport’ di tutte le trattative e le voci circolate in orbita nerazzurra, sia in entrata che in uscita. Su Lautaro Martinez la conferma è sulla volontà di ‘riscuotere’ solo i soldi della clausola, ma di voler trattenere l’argentino nonostante la corte del Barcellona. Ausilio ha poi ufficializzato quello che dovrebbe essere il prossimo colpo: “L’unica cosa che posso dire di ufficiale è che abbiamo esercitato l’opzione per Young”. Dunque, il ds dell’Inter annuncia il riscatto dell’esterno inglese dello United e mette la parola fine sul sogno Timo Werner. “A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari, conosco l’opinione del ragazzo e del suo entourage. E’ vero ha una clausola ma non arriverà, ma vi posso dire che sicuramente l’anno prossimo Werner non giocherà nell’Inter”, le parole di Ausilio.