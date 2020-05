Calciomercato Inter, cessioni e nuovi acquisti | Ausilio dice tutto

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a 360 gradi del calciomercato dell’Inter toccando tutti gli argomenti e svelando parecchi retroscena e decisioni ufficiali

Il calciomercato dell’Inter è in pieno subbuglio. Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato a ‘Sky Sport’ di tutte le trattative e le voci circolate in orbita nerazzurra, sia in entrata che in uscita. Su Lautaro Martinez la conferma è sulla volontà di ‘riscuotere’ solo i soldi della clausola, ma di voler trattenere l’argentino nonostante la corte del Barcellona. Ausilio ha poi ufficializzato quello che dovrebbe essere il prossimo colpo: “L’unica cosa che posso dire di ufficiale è che abbiamo esercitato l’opzione per Young”. Dunque, il ds dell’Inter annuncia il riscatto dell’esterno inglese dello United e mette la parola fine sul sogno Timo Werner. “A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari, conosco l’opinione del ragazzo e del suo entourage. E’ vero ha una clausola ma non arriverà, ma vi posso dire che sicuramente l’anno prossimo Werner non giocherà nell’Inter”, le parole di Ausilio.

Inter, tutto su Icardi e Cavani. Apertura per Cunha

Ausilio ha parlato anche della situazione relativa alla cessione di Mauro Icardi: “So che il ragazzo ha piacere a restare a Parigi. C’è un’opzione che il Psg può esercitare e che scade il 31 maggio. La cifra è stata condizionata evidentemente dall’emergenza sanitaria, vedremo. Con Leonardo parliamo spesso e so che il giocatore ha firmato un contratto che prevedeva la possibilità di restare lì”.

Un nome spesso accostato ai nerazzurri, per l’attacco, è Edinson Cavani. “Non è una priorità semplicemente perché il nostro parco attaccanti è formato da Martinez, Lukaku e Sanchez – ha spiegato il ds nerazzurro – e soprattutto quest’ultimo adesso ha la possibilità di dimostrare il suo valore e poi valuteremo il da farsi. In più c’è Esposito che è bravo ma è giovanissimo e vedremo se mandarlo a fare esperienza. Quindi staremmo parlando di un quarto attaccante e non è Cavani che abbiamo in mente”.

Quarto attaccante che potrebbe invece essere Cunha dell’Hertha Berlino. Ausilio ha infatti aperto alla possibilità di una trattativa dicendo: “Ci interessa, lo stiamo seguendo”.

