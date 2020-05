Brutte notizie per il Borussia Dortmund di Lucien Favre che in conferenza stampa ha annunciato una perdita importante per il prosieguo del campionato

In Bundesliga si sono consumate già tre giornate dalla ripartenza della stagione con il big match dello scorso turno tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che potrebbe aver assegnato una fetta di titolo ai bavaresi, capaci di trionfare per 1-0 grazie ad un gran gol di Kimmich. Pessime notizie per il BVB di Lucien Favre che fa inoltre la conta degli infortunati, registrando il pesante KO soprattutto del centrocampista ex Gladbach, Mahmoud Dahoud che aveva accusato un fastidio al ginocchio il quale a conti fatti si è però rivelato più grave del previsto. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Bundesliga, stagione finita per Dahoud: l’annuncio di Favre

A confermare il problema di Dahoud ci ha pensato lo stesso tecnico Favre oggi in conferenza stampa: “Sfortunatamente, mercoledì dopo la partita abbiamo appreso che Mo Dahoud sarà out per il resto della stagione. Ha accusato un fastidio al ginocchio: pensavamo fosse un piccolo problema, invece si è rivelato un grande problema ed il ragazzo ha chiuso la stagione anzitempo”.

Un problema non da poco per il Borussia Dortmund che è ora a sette punti di distanza dal Bayern capolista che fa l’andatura e si avvia verso l’ennesimo titolo. Intanto al posto dell’ex Gladbach, Favre potrebbe pensare all’ex juventino Emre Can per completare il centrocampo.

