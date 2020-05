Vertice Serie A, è fatta per la ripartenza | La decisione

La Serie A si prepara alla ripartenza del campionato, ecco l’esito del vertice: stabilite nuove date e orari della ripresa

Sono stati mesi lunghissimi, interminabili per chi di calcio vive quotidianamente. Ma i problemi relativi ad uno sport, ad un gioco, una passione, sono stati giustamente messi in secondo piano di fronte ad un’emergenza, quella causata dalla pandemia coronavirus, che ha assunto contorni disastrosi in Italia. Tempo di ripartire, e di farlo nel rispetto delle misure anti-contagio stabilite dalle autorità sanitarie, coinvolte in un lavoro senza tregua da mesi per provare a risollevare il Paese in ogni settore. Dopo tanta attesa, dunque, riparte il calcio. Si è tenuto oggi alle 18.30 il vertice tra gli organi del calcio italiano ed il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per decidere degli orari e delle nuove date per il ritorno in campo della Serie A.

Serie A, date e orari della ripartenza: si decide

Come sottolineato da ‘Gazzetta.it’ il ministro Spadafora è andato da Conte per definire la data del nuovo inizio del campionato che sarà il 13 o il 20 giugno. Il vertice, iniziato alle 18.30 e terminato circa un’ora dopo, ha visto protagonisti lo stesso ministro insieme a Figc, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri. Da stabilire ancora nel dettaglio anche gli orari, ma si va verso la ripartenza.

