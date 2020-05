Inter, brutte notizie per Conte | Allarme per il nerazzurro

Ancora brutte notizie per Antonio Conte dopo la ripresa degli allenamenti. L’allenatore nerazzurro perde una pedina importante: spera di recuperarlo al più presto

La ripresa degli allenamenti non è così facile. Dopo l’emergenza Coronavirus e i mesi in quarantena, anche l’Inter ha ripreso le proprie esercitazioni sotto la cura attenta di Antonio Conte, voglioso di tornare in campo così tutti del resto. Dopo i primi giorni di lavoro sono arrivate già notizie non confortanti per l’allenatore dell’Inter.

Inter, infortunio Vecino: l’entità

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, si è fermato per un problema al ginocchio: un fastidio che lo sta condizionando nei movimenti già da diversi giorni.

In attesa della ripresa del campionato di Serie A, in programma a metà giugno, Conte cercherà di recuperarlo in tempi brevi per puntare ancora una volta sulle sue qualità nella zona centrale di campo.

Il sudamericano, ad un passo dall’addio a gennaio, è tornato ad essere titolare con Antonio Conte: ora l’allenatore leccese spera che non sia nulla di grave.

