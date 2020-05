Coronavirus, UFFICIALE: altri due positivi in Inghilterra!

Brutte notizie dall’Inghilterra: dopo il secondo ciclo di tamponi, il Fulham ha annunciato la positività di due giocatori.

Un’altra difficoltà verso la ripresa dei campionati inglesi: nella giornata di oggi il Fulham ha annunciato due casi di positività al ‘Coronavirus’ fra i propri giocatori. Il club londinese, come da protocollo, aveva sottoposto i propri tesserati ad un secondo ciclo di tamponi.

LEGGI ANCHE >>>Bologna, UFFICIALE | Il comunicato sulla sospetta positività

Coronavirus, due casi positivi nel Fulham

Al momento dello stop per il ‘Coronavirus’, il Fulham si trovava terzo in classifica in Championship ed è una delle squadre maggiormente indiziate per tornare in Premier League nella prossima stagione. Nella giornata di oggi sono arrivati i risultati del secondo ciclo di tamponi per i tesserati del club londinese: due giocatori sono risultati positivi al ‘Covid-19’. Il Fulham ha annunciato con un comunicato ufficiale la presenza di due postivi fra i propri tesserati, ma non ha fatto i nomi in osservanza delle norme per la privacy. Seguendo il protocollo della English Football League, i due giocatori si sono messi in auto-isolamento presso le proprie abitazioni.

Il ‘Coronavirus’ non dà pace alla Federazione inglese: mentre la Premier e la Championship tentano di ripartire, il Fulham annuncia altri due casi di positività fra i propri giocatori!

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2020



RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Bernardeschi out | Scambio in Francia

Inter, brutte notizie per Conte | Allarme per il nerazzurro

Coronavirus, riecco i tifosi allo stadio | Ma con una regola