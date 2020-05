Brutte notizie dalla Premier League: dopo il secondo ciclo di tamponi, il Fulham ha annunciato la positività di due giocatori.

Un’altra difficoltà verso la ripresa della Premier League: nella giornata di oggi il Fulham ha annunciato due casi di positività al ‘Coronavirus’ fra i propri giocatori. Il club londinese, come da protocollo, aveva sottoposto i propri tesserati ad un secondo ciclo di tamponi.

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2020