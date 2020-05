Coronavirus, Ligue 1: nuovo appello del presidente del Lione. Aulas implora il Governo francese: “Fateci tornare a giocare”.

Mentre la Premier League ha deciso di tornare in campo a partire dal 17 giugno, in Italia la data su un’eventuale ripresa resta un rebus. In Francia invece la decisione appare chiara: niente più ritorno in campo, i verdetti emanati sono ufficiali. Lo ha sancito il Senato francese che ha negato la possibilità alle squadre di tornare a giocare. Il presidente del Lione, Michel Aulas, non appare però intenzionato ad arrendersi.

Coronavirus, Ligue 1: l’appello di Aulas

Il numero uno del Lione ha deciso di lanciare un messaggio via social, chiedendo la ripresa del campionato. Un appello che arriva dopo la decisione della Premier League di tornare in campo. L’Inghilterra è solo uno dei paesi che ha scelto di ripartire con il calcio, dopo Germania (già in campo), Spagna, Portogallo e Turchia.

“La Premier League ripartirà il 17 giugno. Permetteteci di riprendere gli allenamenti dal 2 giugno e poi di giocare a porte chiuse a luglio, appena 15 giorni dopo gli inglesi e tutti gli altri” ha scritto Aulas via social.

La Premier League redémarrera donc le a7 juin.

⁦@OL⁩ ⁦@Matignon⁩ ⁦⁦@RoxaMaracineanu⁩ madame la ministre permettez nous de reprendre les entraînements dès le 2/06 puis de jouer à huis clos dès Juillet soit 15 jours après les anglais et tous les autres 🙏👍 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 28, 2020

Destinatari del messaggio sono Roxana Maracineanu, Ministro dello Sport e il Primo Ministro del Governo francese. Aulas continua nella sua battaglia, ma resta da vedere se la Francia deciderà di tornare sui propri passi annunciando la clamorosa ripresa.

