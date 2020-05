Bologna, UFFICIALE | Il comunicato sulla sospetta positività

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il sospetto caso di positività al Coronavirus in casa Bologna: il comunicato del club

erso una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha voluto tranquillizzare tutti per quanto riguarda il sospetto caso positivo al Covid-19 comunicato nelle scorse ore. La società rossoblù ha così annunciato: “Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo”. Novità importante che rassicura il club anche nell’ottica di una ripresa del torneo nelle prossime settimane

Sospetto caso di Coronavirus, il Bologna: “Test definitivo nelle prossime ore”

Una notizia positiva quella divulgata dal Bologna che, in un primo test al sospetto caso di Covid-19, ha fatto sapere la negatività dello stesso. “Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale”

S.C