Calciomercato, Spalletti ritorna | Panchina top in estate!

Il calciomercato estivo potrebbe essere il palcoscenico ideale per il ritorno in panchina di Luciano Spalletti: la big sull’ex tecnico dell’Inter

Sono giorni decisivi per il calcio italiano. La Serie A può ripartire e con ogni probabilità lo farà, dal prossimo giugno. Poco meno di un mese al ritorno in campo, con l’ombra del calciomercato che potrebbe coinvolgere anche gli allenatori: tra questi, sicuramente Luciano Spalletti. L’ex tecnico di Roma ed Inter potrebbe cogliere una grande occasione in estate: il top club sulle sue tracce.

Calciomercato, segnali dall’estero: chance top per Spalletti

Esattamente dodici mesi fa terminava l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter. Il tecnico toscano, accostato successivamente ai cugini del Milan, potrebbe ben presto ripartire dall’estero. Sulle tracce di Spalletti vi sarebbe il Borussia Dortmund, particolarmente interessato al calcio propositivo tanto caro all’allenatore di Certaldo. Segnali importanti, a riguardo, arrivano proprio dalla Germania.

Dopo il match perso in casa contro il Bayern Monaco, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha rilasciato dichiarazioni dal sapore di addio. Una separazione dopo due anni insieme è dunque sempre più probabile, nonostante il contratto dell’allenatore svizzero sia in scadenza tra un anno. Favre ha dichiarato che, riguardo al suo futuro, parlerà tra alcune settimane.

Avanza quindi il profilo di Spalletti per il club giallonero, con la dirigenza del Borussia che potrebbe puntare sull’ex allenatore dell’Inter per rilanciare il progetto futuro. Dopo l’avventura vincente in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, il tecnico toscano può approdare in Bundesliga: difficile dire di no ad una chiamata del Dortmund.

