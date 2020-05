Juventus, l’alternativa a Jorginho per il centrocampo può essere Marco Verratti: no del Paris Saint-Germain allo scambio con Pjanic.

A caccia del tanto agognato regista per il centrocampo. La Juventus è al lavoro per il colpo in mediana e l’obiettivo, in questo senso, sembra essere Jorginho. L’italo-brasiliano, pupillo di Maurizio Sarri, è il primo della lista come possibile rinforzo per la prossima stagione e l’uomo scelto per sostituire Miralem Pjanic, che pare destinato alla cessione. Il bosniaco piace a Barcellona e Paris Saint-Germain e proprio in casa transalpina la Juventus guarda ad un possibile rinforzo.

Calciomercato Juventus, il piano B si chiama Verratti: no allo scambio

Oltre al nome di Leandro Paredes, per cui si ipotizza un possibile scambio alla pari con Federico Bernardeschi, in casa bianconera si segue anche il profilo di Marco Verratti. Il centrocampista pescarese è un profilo gradito e sarebbe lui la prima alternativa a Jorginho. Al Psg sarebbe stato proposto un possibile scambio alla pari con Pjanic, ma la dirigenza transalpina non ha accettato la proposta.

Verratti resta un elemento chiave della rosa del club francese, che non è intenzionato a rinunciare al giocatore italiano con facilità. Il classe 1992 resta comunque nel mirino e ad alimentare le voci su un suo possibile futuro bianconero ci ha pensato anche l’ex dirigente juventino Luciano Moggi, che a ‘7 Gold’ ha dichiarato: “A centrocampo non cambierei Pjanic, lo terrei, ma il vero obiettivo di Maurizio Sarri resta Jorginho. Lo ha avuto per tanti anni, prima a Napoli e poi al Chelsea, è un calciatore che conosce bene e per questo lo vuole. In alternativa a Torino può arrivare Verratti, ma non Arthur”.

Paratici e la dirigenza studiano con attenzione la situazione: se l’affare Jorginho non dovesse concretizzarsi, il possibile rinforzo a centrocampo può arrivare da Parigi.

