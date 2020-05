Calciomercato Juventus, ”traditore” | Che occasione dalla Spagna

Nel mercato possono sorgere opportunità interessanti: la Juventus potrebbe averne individuata una in casa Real Madrid e potrebbe tentare di coglierla.

Il prossimo mercato subirà gli effetti del ‘Coronavirus’ a livello economico: a maggior ragione, quindi, sarà ancora più importante cogliere le occasioni. La Juventus, da sempre, è molto attenta su questo fronte e Paratici potrebbe avere individuato in casa del Real Madrid un’ottima opportunità. Il club spagnolo nel corso degli anni si è sempre lasciato sfuggire grandi talenti, sacrificati per arrivare ad altri giocatori ancora: una bulimia di mercato che ha portato in Italia giocatori come Sneijder, Seedorf, Cambiasso ed Higuain. Il prossimo grande colpo in uscita dal Real potrebbe essere bianconero.

Calciomercato Juventus, il Real vende | Occasione Isco!

Come riportato da ‘DonDiario’, il Real Madrid avrebbe deciso di mettere alla porta Isco: la Juventus potrebbe essere una delle possibili destinazioni dello spagnolo. Il trequartista di Malaga è fra i migliori interpreti del ruolo, soprannominato ‘Magia’ dai compagni del Real Madrid, potrebbe essere l’uomo giusto per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero ha avuto grandi difficoltà in stagione nel trovare un calciatore in grado di giostrare dietro alle due punte: tanto da abbandonare, quasi, l’idea del 4-3-1-2 per passare al 4-3-3.

Potrebbe essere Isco la risposta all’enigma tattico che si presenta davanti allo staff tecnico bianconero: lo spagnolo classe ’92 sarebbe la soluzione ideale per la trequarti della Juventus. Nel club piemontese Isco ritroverebbe l’amico Cristiano Ronaldo, che su di lui ha sempre speso parole al miele e che sarebbe felice di riabbracciare. Gli assist fulminei e fulminanti dello spagnolo fornirebbero al numero ‘7’ bianconeri maggiori possibilità di andare in rete: un’eventualità a cui Cristiano Ronaldo tiene molto. Insomma, Isco è considerato fra i partenti da Zidane e la Juventus ci starebbe facendo un pensierino.

