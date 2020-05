Bernardeschi è sulla lista dei partenti della Juventus. Possibile un trasloco a Parigi nell’ambito di uno scambio che farebbe senz’altro felice Maurizio Sarri

Bernardeschi è rimasto l’embrione di un campione, un qualcosa per certi versi indefinibile. Non si è capito quale sia il suo vero ruolo, se ha o meno il carattere per compiere il salto di qualità che un po’ tutti attendiamo ormai da troppo tempo. La Juventus non vuole comunque più attendere oltre, è stufa e di conseguenza pronta a disfarsene nella prossima sessione di calciomercato. Non mancano i potenziali acquirenti al classe ’94 di Carrara, perlomeno in Nazionale un giocatore superiore a quello visto finora con la maglia dei bianconeri. Che non intendono certo regalarlo, pur non potendo pretendere di ricavarne chissà che, a meno ovviamente di uno scambio, ovvero la formula che più verrà utilizzata per far fronte alla crisi legata all’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, una squadra in vendita | Incasso clamoroso

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo gratis | Si complica l’affare!

Calciomercato Juventus, Bernardeschi a Parigi: scambio alla pari

Dicevamo della possibilità di uno scambio, con Bernardeschi come uno dei due protagonisti. L’altro potrebbe essere Leandro Paredes, centrocampista argentino che tanto piace all’allenatore juventino Maurizio Sarri. Con un passato in Chievo, Empoli e Roma, il 25enne di San Justo sarebbe un ottimo rinforzo per la cabina di regia della squadra bianconera, nello specifico una alternativa a uno tra Bentancur e soprattutto Jorginho, sempre se Paratici dovesse riuscire a strapparlo al Chelsea.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il ‘sogno’ di Marotta è bianconero | Le cifre

Il ‘baratto’ tra Juve e Paris Saint-Germain potrebbe essere portato a termine alla pari, visto che tutti e due hanno una valutazione economica molto simile. Più o meno intorno ai 40 milioni di euro, ma volendo i due club potrebbero alzare la posta. Il tutto con plusvalenze al seguito, oggi ancore di salvataggio per molti se non tutti i club.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | Nome a sorpresa dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, asse col Barcellona | Proposta una stella!