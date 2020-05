Il calciomercato dell’Inter vedrà, la prossima estate, l’arrivo di un grande bomber: novità importanti per il post Lautaro Martinez

La Serie A potrebbe tornare in campo nelle prossime settimane ma il focus, per le dirigenze dei top club, resta il calciomercato. In tal senso l’Inter si guarda intorno a caccia di colpi di spessore per la prossima sessione di calciomercato. Novità importanti su un obiettivo per il club nerazzurro: Marotta è avvisato.

LEGGI ANCHE >>>Inter, brutte notizie per Conte | Allarme per il nerazzurro

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, bomba dalla Francia: ha detto sì!

Calciomercato Inter, addio Lautaro: l’erede è più vicino

Un futuro che è ormai scritto da tempo e che troverà la sua conferma la prossima estate. L’Inter e Lautaro Martinez si diranno addio, con il ‘Toro’ che porterà un ricco tesoretto tra le mani di Marotta. La dirigenza nerazzurra reinvestirà buona parte della cessione dell’argentino sul suo erede. In tal senso arrivano notizie positive per uno dei nomi in pole, per rimpiazzare il 10 nerazzurro. Secondo quanto riportato da ‘Daily Mirror‘, il Liverpool non sarebbe disposto a spendere gli oltre 50 milioni di euro per la clausola rescissoria di Timo Werner.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’attaccante del Lipsia è conteso dal top club inglese e dai nerazzurri che, a questo punto, finiscono in primissima fila per regalarlo a Conte in estate. Il portale parla di come la dirigenza del Liverpool non voglia andare oltre un’offerta di 30 milioni, parecchio lontani dalla cifra prefissata dalla clausola rescissoria. Il bomber del Lipsia può dunque vestire la casacca nerazzurra in estate, con Marotta al lavoro per trovare un’intesa con la società tedesca.

LEGGI ANCHE >>>Inter e Milan, ‘pericolo’ Psg | 97 milioni sul tavolo!

Il Lipsia infatti ha più volte ribadito come Werner non si muoverà per meno dei 50 milioni della clausola, ed è per questo che nella corsa al classe 1996 il Liverpool sarebbe più lontano. Situazione in divenire, il 24enne di Stoccarda può essere il colpo di spessore per affiancare Lukaku il prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Nainggolan | Conte ha deciso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo gratis | Si complica l’affare!

S.C