Calciomercato, Icardi-PSG | Rilancio Juve: accontentano l’Inter!

Grande stagione per Icardi al Paris Saint Germain, che ora vorrebbe riscattarlo. Ma occhio all’inserimento last minute della Juventus.

Con 20 gol in 31 apparizioni totali con la maglia del Paris Saint Germain, Mauro Icardi ha confermato di essere un calciatore da top club europeo. Nonostante sia stato molto prolifico, al punto da mettere spesso in secondo piano un altro campione assoluto come Edinson Cavani, per il bomber argentino potrebbe essere già giunta al capolinea l’esperienza con i campioni di Francia. L’Inter chiedeva inizialmente 70 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che con e complicanze create dal coronavirus difficilmente potrebbe essere messa sul piatto. E così ai nerazzurri potrebbe andare bene, ora come ora, anche un’offerta da 60 milioni per cedere ufficialmente l’attaccante ex Sampdoria.

Filtra ottimismo a Parigi per la conclusione dell’affare, ma occhio all’inserimento furtivo della Juventus. I campioni d’Italia, stando a quanto riportato da ‘Top Calcio 24’, sarebbero pronti a rilanciare per l’argentino e disposti a versare i 60 milioni nelle casse dell’Inter, come da richiesta. Potrebbe così assumere una piega diversa l’affare per la cessione del ventisettenne di Rosario, per il quale non è dunque da escludere un ritorno clamoroso in Italia, dove troverebbe l’accoglienza dei bianconeri.

Del resto, che Icardi piaccia alla Juventus non è un mistero. Il calciatore è stato rincorso dalla dirigenza bianconera per tutta la scorsa estate: adesso, a 60 milioni, Paratici potrebbe piazzare il colpo tanto a lungo desiderato.

