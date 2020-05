Calciomercato, dalla Spagna | Svelata la prossima squadra di Messi

Dalla Spagna arriva la clamorosa dichiarazione sul futuro del fenomeno del Barcellona, Leo Messi: il vicepresidente svela quale sarà la sua prossima squadra

Durante la stagione, si sono susseguite molte voci riguardanti il futuro del fenomeno del Barcellona, Lionel Messi. Nel club catalano la situazione non è delle migliori, a causa di alcune vicende societarie. Questo potrebbe portare il campione argentino a riflettere sul proprio futuro, pensando anche di lasciare la Spagna. Ad intervenire sull’argomento è stato un vicepresidente, che ha rivelato ai media spagnoli quale sarà la prossima squadra della ‘pulce’ argentina.

Calciomercato, il vicepresidente del Newell’s Old Boys: “Messi verrà da noi”

Campioni del calibro di Leo Messi sono molto rari. Per questo motivo tutte le squadre sognano di averlo in squadra. La ‘pulce’ argentina, con il contratto in scadenza nel 2021 con il Barcellona, è stato accostato ad alcune squadre per il suo futuro, tra cui anche all’Inter recentemente. A sorprendere tutti, ci ha pensato il vicepresidente della squadra argentina Newell’s Old Boys, Christian D’amico, che in un’intervista al quotidiano ‘Sport’ ha rivelato: “Se deciderà di lasciare il Barcellona, Messi verrà da noi al Newell’s. Per ora non ho avuto contatti diretti con lui, non voglio disturbarlo”.

Parole che lasciano stupiti i tifosi del Barcellona e non solo. Infine, il vicepresidente della squadra argentina ha dichiarato di aver chiesto aiuto a Tapia, vicepresidente della Federazione Argentina di calcio, per farlo tornare in patria: “Può aiutarci, è molto vicino a Messi”.

