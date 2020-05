Nuova decisione del Senato francese sul ritorno in campo della Ligue 1: il campionato francese non riprende, presidente del Lione beffato

Mentre in Germania il calcio è già ripartito ed in Italia, Inghilterra e Spagna si prova a tornare in campo, la Francia ha deciso di mettere fine alla stagione senza tornare a giocare. Alcune società francesi, tra cui il Lione non hanno condiviso la scelta ed hanno proposto un emendamento per tornare in campo. Arriva la risposta del Senato, nuova beffa per il presidente Aulas.

Ligue 1, niente ritorno in campo: bocciato l’emendamento dal Senato

Le società francesi contrarie alla chiusura della Ligue 1 non si arrendono, ma l’appoggio del Governo non arriva. Infatti, secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, nelle scorse settimane era stato presentato al Senato un emendamento che avrebbe permesso al calcio francese di ripartire. La risposta del Senato però, è stata negativa, bocciando la proposta. Uno dei maggiori sostenitori della ripresa, il presidente del Lione Michel Aulas, ha visto respingere la nuova opportunità di tornare in campo, bocciata anche dalla ministra dello sport, Roxana Marcineau, che riterrebbe l’emendamento fonte di confusione. Il presidente del Lione però, non si arrende.

Infatti, si sarebbe rivolto alla giustizia sportiva ed il prossimo 4 giugno il Consiglio di Stato esaminerà il ricorso presentato da Aulas contro lo stop del campionato, che porterebbe il Lione a chiudere al settimo posto, fuori dalle coppe europee. Caos dunque nel calcio francese, che non sembrerebbe ancora destinato a terminare.

