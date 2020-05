La Juventus con l’addio di De Sciglio potrebbe puntare Ricardo Pereira per la corsia di destra. Al Leicester verrebbe proposto uno scambio con Rabiot

Non solo Pjanic. Anche De Sciglio è uno dei nomi caldi sull’asse Juventus-Barcellona, con il terzino che potrebbe fare le valigie destinazione Catalogna. L’ex Milan fu ad un passo dall’addio già lo scorso gennaio, quando però non si concretizzò lo scambio con il Paris Saint-Germain per Kurzawa. Il terzino è in uscita dalla rosa di Sarri e oltre ai blaugrana piace sempre allo stesso PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio stellare | Rischio doppia beffa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Kante | Maxi affare in vista!

Con la partenza di De Sciglio la Juve avrebbe bisogno di un nuovo tassello sulla fascia destra per completare il reparto insieme a Danilo e a Cuadrado, con il colombiano però che potrebbe tornare ad agire con più frequenza nel tridente d’attacco. Un profilo che farebbe al caso di Sarri in questo senso può essere Ricardo Pereira, laterale in forza in Premier League nel Leicester.

Calciomercato Juventus, scambio Ricardo Pereira-Rabiot col Leicester

il laterale portoghese è da tempi non sospetti sul taccuino di Paratici e nella stagione in corso, prima dello stop per l’emergenza sanitaria, si era contraddistinto come uno dei migliori del suo ruolo nel torneo inglese. Tre gol, due assist e spinta costante sulla fascia per il classe 1993, sotto contratto ancora per altre tre anni con il Leicester. Le ‘Foxes’ valuterebbero intorno ai 30 milioni di euro il giocatore, con la ‘Vecchia Signora’ che sfrutterebbe gli ottimi uffici con l’agente Jorge Mendes per portarlo a Torino. Il piano della Juventus prevederebbe l’inserimento di Rabiot nella trattativa, in uscita da Torino e che ha una valutazione simile al portoghese.

Il centrocampista transalpino ha diverse richieste in Premier e il Leicester potrebbe essere una destinazione gradita sopratutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Anche l’ingaggio da 7 milioni a stagione sarebbe ammortizzato dalle ‘Foxes’ grazie all’ingresso nella competizione continentale più prestigiosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Ecco la sua nuova squadra

G.M.