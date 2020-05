Serie A verso la ripresa: Spadafora è pronto a presentare nel vertice di domani una bozza che superi la legge Melandri per trasmettere le partite in chiaro.

Il campionato italiano prende le misure per la ripartenza: dopo la Bundesliga e la Liga, anche la Serie A dovrebbe ritornare in campo. Negli ultimi giorni il fronte della discussione si è spostato sulla trasmissione in chiaro delle partite, contrapponendo due fazioni: i club e le Tv, che sono contrari alla proposta, e Vincenzo Spadafora, che invece è a favore. Il Ministro dello Sport vuole replicare il modello tedesco, dove le partite sono trasmesse in chiaro. Il problema è che in Germania la situazione è differente rispetto all’Italia: intanto, c’è solo un licenziatario -Sky- e poi l’accordo è circoscritto solo alle prime giornate. Spadafora, però, ha le idee chiare.

Serie A, Spadafora vuole le partite in chiaro | Bozza pronta!

Nella giornata di domani ci sarà un vertice molto importante per il destino della Serie A: innanzitutto si valuterà la possibile ripresa del campionato e, poi, si discuterà la questione relativa alla trasmissione in chiaro delle partite. Come riportato da ‘Il Giornale’, Vincenzo Spadafora presenterà una bozza che superi la ‘legge Melandri’, permettendo così la trasmissione in chiaro delle partite.

Se la proposta del Ministro dello Sport dovesse essere accolta, cambierebbero anche gli orari delle partite della Serie A: si giocherebbe, infatti, alle 17, alle 19.15 e alle 21.30. La ripresa del campionato è continuo oggetto di discussione, ma le modalità con cui verrà attuata sono in continuo divenire. Vincenzo Spadafora, nonostante non abbia l’appoggio di club e tv, va dritto per la sua strada per quanto riguarda la trasmissione in chiaro delle partite: la ratio che lo spinge ad abbracciare questa scelta è quella di evitare il più possibile gli assembramenti, che si creerebbero qualora le partite venissero trasmesse solamente da chi ha un abbonamento alle pay-tv.

RM

