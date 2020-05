Coronavirus, sospetta positività in Serie A | Il comunicato ufficiale

Un nuovo possibile caso di Coronavirus nel mondo del calcio, in particolar modo in Serie A: arriva il comunicato del club

Un breve comunicato che segnala la possibilità di un caso sospetto di Coronavirus, dopo i test delle ultime ore. Il Bologna ha infatti annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale, la possibilità di una positività nel gruppo-squadra al Covid-19. “In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni”, si legge nel comunicato del club romagnolo che poi conclude: “Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro.

Una brutta notizia per il mondo del calcio ed in particolar modo per la Serie A con le istituzioni che continuano a progettare a lavorare sul ritorno in campo, per concludere la stagione 2019/20.

S.C