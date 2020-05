Calciomercato Serie A, UFFICIALE | Rescissione del contratto!

Sampdoria, ufficiale: rescisso in anticipo il contratto del paraguayano Edgar Barreto: il giocatore era legato sino a giugno ai blucerchiati.

In stagione aveva totalizzato soltanto due presenze, ma con la maglia della Sampdoria, in cinque anni, ha disputato ben 110 partite tra campionato e coppe. A sorpresa però il club blucerchiato ha annunciato la separazione consensuale con Edgar Barreto. Il centrocampista paraguayano, che compirà a luglio 36 anni, lascia dunque la Sampdoria con un mese d’anticipo. Barreto era infatti sotto contratto sino al prossimo 30 giugno con la società ligure.

Calciomercato Sampdoria, UFFICIALE: Barreto dice addio

Dopo cinque anni si conclude dunque l’esperienza genovese dell’esperto centrocampista paraguayano, arrivato in Liguria nell’estate 2015 dal Palermo. Oltre alle cinque stagioni con la Samp, Barreto ha disputato anche due stagioni con Reggina e Atalanta e quattro con il Palermo.

Questo il comunicato della Sampdoria:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edgar Osvaldo Barreto. Al centrocampista paraguayano – 110 presenze e 5 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste cinque stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società”.

Per il giocatore, dopo tanti anni in Italia, non si esclude un possibile ritorno in patria, magari al Cerro Porteno, club di Asuncion in cui è cresciuto.

