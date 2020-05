Calciomercato Juventus, il top player non rinnova | Bianconeri all’assalto

La Juventus prova a sfruttare la mancanza di un accordo per il rinnovo del difensore con la sua squadra per acquistarlo: colpo di caratura internazionale

Si inizia a lavorare in anticipo per il calciomercato estivo, per cercare di anticipare la concorrenza. La Juventus avrebbe messo nel mirino un difensore di caratura internazionale per la prossima stagione, sfruttando il mancato accordo sul rinnovo tra il giocatore e l’attuale società. Possibile grande colpo in difesa per Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, Ramos nel mirino: rinnovo lontano e bianconeri pronti all’assalto

In casa Real Madrid i talenti sono innumerevoli, per questo le grandi società hanno sempre gli occhi puntati verso il club ‘blanco’. Infatti, la Juventus continua a monitorare la situazione legata al rinnovo del contratto di Sergio Ramos. Secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’, il difensore non avrebbe ancora raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con la società madrilena. Le due parti sembrerebbero in disaccordo sulla durata del rinnovo, poiché la società proporrebbe un rinnovo annuale mentre Ramos vorrebbe il prolungamento di almeno due stagioni.

Così i bianconeri potrebbero intervenire per cercare di portare a Torino il difensore spagnolo, che sarebbe un rinforzo di qualità, calcolando anche il continuo interesse del Manchester City per Leonardo Bonucci, che se dovesse partire lascerebbe i bianconeri senza un’importante figura nel reparto difensivo, che potrebbe essere colmata proprio dal capitano dei ‘blancos’. Le operazioni nel reparto difensivo della Juventus, potrebbero così infiammare il calciomercato estivo.

