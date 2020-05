Calciomercato Juventus e Inter, bomba dalla Francia: ha detto sì!

Lazio, dalla Francia sicuri: Milinkovic-Savic vuole il Paris Saint-Germain. Il serbo avrebbe già parlato con alcuni giocatori: Leonardo pronto all’affondo.

Dopo una stagione non certamente brillante, Sergej Milnkovic-Savic sembra essere tornato ai livelli visti due stagioni fa, in cui segnò addirittura 12 reti. Il serbo è un punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi che lotta per lo scudetto e le sue ottime prestazioni hanno riacceso quella fiamma animato tanti grandi club. In particolare il Paris Saint-Germain ha rimesso gli occhi addosso al classe 1995 e dalla Francia sembrano arrivare importanti novità.

Calciomercato Lazio, Milinkovic dice sì al Psg

Stando a quanto riferito da ‘Le 10 Sport’, il calciatore serbo avrebbe infatti dato il proprio assenso per un eventuale trasferimento a Parigi. E non solo, Milinkovic-Savic avrebbe già allacciato contatti con alcuni giocatori della rosa transalpina: contatti che andrebbero chiaramente a rafforzare l’ipotesi di un trasferimento.

Leonardo lo segue da tempo e Oltralpe sottolineano come, per via anche dell’emergenza Covid-19, il prezzo del cartellino si sia abbassato rispetto ai 100 milioni chiesti due anni fa. Ora il nazionale serbo potrebbe costare tra i 60 e i 70 milioni di euro, una cifra che il Psg è disposto a spendere ed investire. Certamente trattare con la Lazio e con il suo presidente Lotito non sarà facile. La notizia però non può far piacere neppure alle altre big che sono interessate al centrocampista, come il Real Madrid, la Juventus e soprattutto l’Inter. Per i nerazzurri tutto questo sembra complicare e non poco il colpo.

Di certo Lotito cercherà di guadagnare quanto più possibile dal suo numero 21, attualmente legato ai capitolini da un contratto valido sino al 2024. Probabile però che il presidente biancoceleste preferisca vendere il giocatore all’estero, piuttosto che rafforzare delle dirette concorrenti.

