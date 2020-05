Nuovi sviluppi nella vicenda Icardi: l’Inter ha l’accordo con due club, ma l’argentino avrebbe una preferenza e un contratto da 12 milioni pronto.

La situazione di Mauro Icardi rimane la più intricata in casa Inter: l’opzione del PSG per il riscatto dell’attaccante argentino scadrà il prossimo 31 maggio e i nerazzurri dovranno trovare un nuovo accordo. I club interessati ad Icardi, fondamentalmente, sono due: i parigini e la Juventus. L’interesse dell’Inter, invece, è completamente votato alla cessione in via definitiva dell’ex capitano: un futuro di nuovo insieme fra Icardi ed i nerazzurri è impossibile da ipotizzare. Intanto, dall’Argentina ci sarebbe una clamorosa svolta di mercato per l’attaccante nerazzurro.

Calciomercato Juventus, svolta per Icardi | Accordo con l’Inter

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe de soir’, l’Inter avrebbe trovato un accordo sia con il PSG che con la Juventus per Icardi sulla base di 60 milioni di euro. La grande novità è, quindi, che i nerazzurri non solo avrebbero parlato dell’argentino con il club piemontese, ma che avrebbero addirittura aperto ad un suo trasferimento in bianconero. L’accordo fra i club, in ogni caso, è destinato a concretizzarsi solamente dopo il 31 maggio: termine entro il quale non sarà più possibile per i parigini esercitare l’opzione da 70 milioni di euro.

Sempre secondo ‘L’Equipe’, poi, Icardi avrebbe espresso la propria preferenza per la Juventus: Paratici avrebbe già trovato un accordo con l’argentino, che in bianconero percepirebbe uno stipendio da 12 milioni annui. Le possibilità che Icardi torni in Serie A crescono sempre di più, con la Juventus che è pronta a sostituire Higuain al centro dell’attacco con un altro argentino. L’accordo fra i bianconeri e l’Inter sarebbe stato trovato a 60 milioni di euro.

Clamorosa svolta nel caso Icardi: l’Inter avrebbe l’accordo con la Juventus, che rimane la destinazione preferita dall’attaccante argentino.

