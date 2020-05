La Juventus e il Barcellona proseguono con i contatti di mercato: i catalani negli ultimi giorni avrebbero proposto ai bianconeri una stella.

I rapporti fra la Juventus ed il Barcellona sono molto distesi in questo periodo e i due club stanno dialogando in maniera proficua sul fronte mercato. Ai catalani interessano diversi giocatori della ‘Vecchia Signora’: primo fra tutti Pjanic, ma anche De Sciglio ha catturato l’interesse dei blaugrana. La Juventus, invece, vorrebbe riuscire a mettere le mani su Arthur Melo: il centrocampista brasiliano sarebbe un elemento cardine della struttura tattica ideata da Sarri. Negli ultimi giorni, però, il Barcellona avrebbe proposto ai bianconeri una delle proprie stelle.

L’asse Torino-Barcellona rimane bollente: negli ultimi giorni i blaugrana avrebbero offerto alla Juventus Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano a fine stagione rientrerà dalla Germania, dove attualmente è in prestito al Bayern Monaco, ma non rientra nei piani del Barcellona. Il rischio per i catalani è quello di ritrovarsi in rosa un giocatore indesiderato, con un ingaggio monstre. Per questo motivo il Barcellona avrebbe proposto Coutinho alla Juventus in prestito con un diritto di riscatto fissato ad 80 milioni di euro.

Il trequartista brasiliano conosce già la Serie A, dove ha giocato ad inizio carriera con l’Inter. La Juventus, però, non sembra essere interessata alla proposta del Barcellona: i continui problemi fisici di Coutinho ed il rendimento altalenante sono due problematiche che non giustificherebbero l’esborso economico. L’asse di mercato con i blaugrana rimane comunque importante per la ‘Vecchia Signora’ e nei prossimi mesi potrebbe portare a diverse operazioni. La necessità del Barcellona di riuscire a piazzare in maniera definitiva Coutinho, però, non verrà assecondata dalla Juventus.

