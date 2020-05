La Juventus lavora per programmare al meglio la nuova stagione e valuta anche diverse cessioni per poter agire con le maggiori risorse possibili

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che è ancora in lotta per ottenere tutti e tre i trofei più importanti e ci proverà in caso di ripresa delle competizioni dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus. L’ultima gara è stata disputata lo scorso 8 marzo all’Allianz Stadium e i bianconeri hanno trionfato per 2-0 contro l’Inter.

In Serie A la squadra allenata da Maurizio Sarri è al primo posto in classifica a +1 sulla Lazio, mentre in Champions League bisogna provare a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in quel di Lione a fine febbraio. In Coppa Italia, invece, c’è da giocare la gara di ritorno della semifinale con il Milan dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a San Siro.

Calciomercato Juventus, tanti calciatori in uscita: tesoretto da 211 milioni di euro!

Nel frattempo la società bianconera ha sfruttato queste settimane di stop per programmare al meglio i possibili affari della nuova sessione di calciomercato, che con ogni probabilità sarà ricca di movimenti e operazioni importanti. Come riporta ‘Tuttosport’, ci sarebbero ben undici calciatori pronti a partire nei prossimi mesi e le loro cessioni potrebbero portare un guadagno di 211 milioni di euro, anche se questa cifra sarà ‘virtuale’ in quanto tanti calciatori saranno utilizzati come pedine di scambio.

Tra i calciatori in uscita ci sarebbe Perin, che è attualmente in prestito al Genoa, poi in difesa De Sciglio, Romero (anche lui in prestito al Genoa), Rugani e Pellegrini (in prestito al Cagliari). A centrocampo potrebbero partire Rabiot, Pjanic e Mandragora (in forza all’Udinese ma con opzione di riacquisto) e in avanti ci sarebbero Mavididi (prestito al Digione), Higuain e Pjaca (prestato all’Anderlecht).

Tanti nomi importanti presenti che potrebbero finanziare o essere inseriti in trattative che potrebbero portare altri fuoriclasse nella rosa bianconera.

