Calciomercato Inter, no a Conte | Il retroscena

E’ arrivato l’annuncio del futuro di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, inseguito da mesi dall’Inter in vista del calciomercato estivo.

Non è un mistero che il club nerazzurro abbia posto nel suo mirino, da mesi, l’acquisto di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno piace e non poco a Conte che già ai tempi della Juventus instaurò un saldo rapporto con il mediano classe 1987 e che rivorrebbe nel prossimo calciomercato. In tal senso, arrivano novità importanti direttamente dal Cile sul futuro del nativo di Santiago del Chile: tutti i dettagli.

Calciomercato, bomba dal Cile: “Ecco cosa vuole Vidal”

Secondo quanto riportato dall’edizione cilena di ‘AS‘, il futuro di Arturo Vidal continuerà ad essere al Barcellona. Le motivazioni, oltre al trovarsi magnificamente nella città spagnola insieme alla famiglia, sarebbero di tipo sportivo. Fonti vicine al calciatore affermano come il grande sogno dell’ex Juventus sia uno soltanto: la Champions League. “Dove avrebbe più possibilità di vincerla, se non dove è già, accanto al migliore al mondo?”.

Viene inoltre rivelato un clamoroso retroscena nel quale Conte, al suo primo anno alla guida del Chelsea, chiamava ogni giorno il cileno per portarlo a Londra. Vidal però ha sempre rifiutato perchè il club di Abramovich, in quella stagione, non partecipava alla massima competizione per club europei.

Un’ossessione per la Champions League, quella del cileno in scadenza tra un anno con il club catalano, che lo allontana ancora una volta dal futuro in nerazzurro.

S.C