Il PSG si avvicina al nuovo tecnico e nel frattempo studia già possibili colpi di mercato: si pesca in casa Inter e Milan

Il calcio si è fermato ormai oltre due mesi e mezzo fa e in diverse nazioni si sta lavorando in questi giorni per ripartire. La Bundesliga è stato il primo dei cinque campionati più importanti a farlo, disputando già tre giornate di campionato, mentre la Serie A prendere una decisione probabilmente in maniera definitiva nella giornata di domani.

La Ligue 1, invece, è stata la prima delle cinque competizioni principali e per ora anche l’unica a concludersi in maniera anticipata, su decisione del Governo. I club francesi torneranno in campo direttamente a fine agosto e per questo sfrutteranno questi mesi per prendere le decisioni sul futuro.

Calciomercato Milan e Inter, con Allegri il PSG pensa a Donnarumma e Skriniar

Sono giornate importanti per il Paris-Saint Germain, che oltre ad effettuare trattative per il prossimo mercato sta decidendo anche da quale allenatore ripartire. Secondo le voci in arrivo dalla Francia, prende sempre più piede l’ipotesi dell’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina dei parigini.

Il tecnico livornese potrebbe pianificare dei colpi direttamente dalla Serie A. In particolare, ci potrebbe essere un tentativo per Donnarumma, valutato 37 milioni dal Milan, ed uno per Skriniar, che l’Inter potrebbe cedere per una cifra intorno ai 60 milioni.

In questo caso, dunque, Max Allegri farebbe spendere ai francesi circa 97 milioni di euro complessivi.