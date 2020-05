Calciomercato Inter e Juventus, colpo gratis | Si complica l’affare!

Il calciomercato di Inter e Juventus potrebbe veder sfumare uno degli obiettivi per l’attacco di Conte e Sarri: due big inglesi all’assalto del parametro zero

In attesa di ritornare in campo tra poco meno di un mese, i club di Serie A si muovono già per i prossimi acquisti. In tal senso, la sessione estiva di calciomercato vedrà Juventus ed Inter tra le assolute protagoniste. Paratici e Marotta sono pronti a duellare per diversi profili comuni: tra questi, spicca un parametro zero di lusso direttamente dalla Premier League.

Juventus-Inter, colpo dall’Inghilterra: due top club alla finestra

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph‘, il nome di Willian potrebbe letteralmente infiammare la prossima sessione di calciomercato. L’esterno brasiliano, in scadenza con il Chelsea, lascerà Londra per tentare una nuova avventura altrove. Da tempo Inter e Juventus stanno sondando il terreno per regalare l’esterno verdeoro a Conte e Sarri ma, in tal senso, la concorrenza potrebbe crescere in modo importante. Se da un lato Chelsea e Manchester United hanno largo spazio ad investimenti importanti per il futuro, lo stesso non si può dire per Arsenal e Tottenham.

‘Gunners’ e ‘Spurs’ infatti, vista la grossa crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus, saranno ‘costretti’ a puntare a colpi in prestito, parametro zero o attraverso scambi. Ecco perchè il profilo dei ‘Blues’, classe 1988, non impatterebbe troppo sui bilanci per l’anno che verrà. Con 37 presenze, 7 reti e 6 assist vincenti, l’ex Shakhtar ha attirato su di sè l’interesse di diversi top club. Accostato debolmente anche al Milan, l’esterno 31enne può diventare la sorpresa della Serie A 2020/21.

Inter e Juventus sono quindi avvisate: nella corsa all’acquisto di Willian si aggiungono anche Tottenham ed Arsenal.

