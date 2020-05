Il calciomercato non si ferma mai e arriva l’indiscrezione clamorosa riguardo il mercato dell’Inter, che può rinforzarsi pescando in casa Juve

Il calcio è fermo da ormai più di due mesi e mezzo ma le trattative di mercato vanno avanti ogni giorno. Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno duellato già diverse volte in questi mesi per degli obiettivi comuni, ma ora potrebbero trattare tra loro per nuovi affari.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Inter avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala che sarebbe il sogno nerazzurro per l’attacco. La Juventus, però, potrebbe cedere il proprio gioiello solo per offerte superiori ai 90 milioni di euro.

La ‘Joya’ in queste settimane è in trattativa con il club bianconero per rinnovare il proprio contratto che scade nel 2022.