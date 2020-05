Caso Balotelli, parla il fratello Enock: “Ecco come stanno le cose”

Secondo alcune indiscrezioni Balotelli avrebbe saltato un allenamento con il Brescia. Il fratello Enock ha voluto chiarire i fatti

Scoppia ancora una volta il ‘caso Balotelli‘. L’attaccante, secondo alcune indiscrezioni che si sono diffuse ieri, avrebbe saltato una sessione di allenamenti senza alcun preavviso. Il calciatore non è mancato oggi a Torbole Casaglia, dove ha avuto un confronto con il ds Cordone. Sulla questione è intervenuto, in esclusiva a Calciomercato.it, il fratello di Mario, Enock. Le sue dichiarazioni: “Sono tutte sciocchezze, non capisco perché i giornalisti scrivano certe cose. Mario si allena ogni giorno come un professionista. Non voglio parlare per lui, ma è tranquillo e anche oggi si sta allenando regolarmente”. E sul futuro: “Ha un contratto con la società e conta solo quello“.

