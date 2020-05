Champions League, le nuove date per tornare in campo!

Uefa ed Eca, l’Associazione dei club europei, sono pronte a riunirsi per decretare la fase finale della Champions League: date e dettagli

In un clima di incertezza per quanto vissuto negli ultimi due mesi e mezzo, il mondo del calcio prova a ripartire. Lo fa anche la Uefa che, oggi, si riunirà con l’Associazione dei club europei per determinare i dettagli per la massima competizione europea per club: la Champions League. In tal senso, spuntano nuove possibili date per il ritorno degli ottavi di Champions: ecco i dettagli.

Champions, si torna in campo: date e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘SkySport’, ECA e UEFA sono pronte a riunirsi nelle prossime ore. Il tema del giorno sarà la ripresa dell’attuale Champions League, rimasta incompleta a causa del lockdown imposto per l’emergenza Coronavirus. In tal senso, le nuove date per il ritorno degli ottavi di finale potrebbero essere quelle del prossimo 7/8 agosto. Discorso invece differente per i quarti di finale, di scena con ogni probabilità la settimana successiva (13/14 agosto).

Non più andata e ritorno per i quarti ma a decidere il passaggio del turno sarà una gara unica. Per quanto concerne invece semifinali e finale, si giocheranno molto probabilmente già a Istanbul verso la fine di agosto come ipotizzato negli scorsi giorni proprio dall’Uefa.

Nelle prossime ore potrebbero dunque arrivare importanti novità: la giornata odierna deciderà il destino della Champions 2019/20.

S.C