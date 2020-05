Ex centravanti di Lazio, Torino ed Atalanta, Rolando Bianchi è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di CalciomercatoWeb.it sull’ormai imminente ripresa della Serie A

Quasi 130 gol in carriera, su e giù per lo Stivale. Adesso, racconta il nostro campionato per DAZN: Rolando Bianchi conosce bene il mestiere del gol e quello del calciatore, ruolo al quale si sente ancora fortemente legato, soprattutto in un momento così complicato come questi che ci troviamo ad affrontare: “Da calciatore avrei una voglia matta di tornare in campo, dopo due mesi di quarantena – spiega Bianchi in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it – Resta da capire, però, a che livello fisico si tornerebbe”.

Serie A, Bianchi: “Sarà un campionato atipico. Scudetto? La Lazio ha ancora ottime chances”

“Bisogna dire che quello che torneremo a vivere – continua Bianchi – Sarà un campionato decisamente atipico. I calciatori hanno vissuto due mesi molto particolari e insoliti, dove sono stati chiusi in casa e non hanno potuto svolgere una normale preparazione tecnica ed atletica. E poi bisognerà capire a quali orari si tornerà a giocare in campo. Il rischio infortuni è già abbastanza alto, figuriamoci se si dovessero disputare le partite alle 16.30. Io giocherei sempre la sera, perché non arrivi ai quaranta gradi che tocchi nel pomeriggio. E in quel caso, sì che sarebbe pericoloso scendere in campo”.

Poi una parentesi su che tipo di competitività bisognerà attendersi dal ritorno della Serie A: “Non è facile dare un pronostico – conclude Bianchi – Ci sono ancora tante problematiche da sciogliere, sarà un campionato molto diverso da quello che conosciamo. Ci saranno anche alcuni calciatori che sono in scadenza contrattuale, e con il rischio elevato di infortuni, questo rischia di giocare un grosso fattore. Lo Scudetto? La Lazio ha ancora ottime chances di potercela fare, non devono mollare”.