Coronavirus, giocatore positivo: giallo sul test | ”Così mi sono contagiato”

Mentre il campionato prova a ripartire, viene annunciata una nuova positività. Arrivano le parole del calciatore: “Per me è uno shock”

Non è un momento facile per il mondo del calcio, che vuole provare a rialzarsi ma deve far fronte ai problemi legati all’emergenza coronavirus per riuscire a portare a termine questa stagione. La pandemia è sbarcata in Europa ormai più di due mesi fa e da quel momento a oggi ancora non si riesce a ripartire con tutte le attività.

L’Italia vuole farlo al più presto e dopodomani deciderà ufficialmente se e quando riprendere, provando a seguire il momento della Bundesliga che ha già disputato due giornate di campionato. La Ligue 1 invece si è già chiusa in anticipo, come deciso dal Governo, e il PSG è stato dichiarato campione. In Premier League si studia una mossa per tornare in campo ma continuano ad arrivare brutte notizie.

Premier League, positivo al coronavirus il portiere del Bournemouth Aaron Ramsdale

C’è un nuovo caso di positività al coronavirus nel calcio inglese. Il Bournemouth aveva annunciato che un tesserato era stato contagiato e lo avevano scoperto nell’ultimo giro di test. Il calciatore in questione è uscito allo scoperto, si tratta del portiere Aaron Ramsdale che lo ha annunciato attraverso un’intervista ai microfoni di SunSport.

Queste le sue parole: “Per me è sicuramente uno shock, anche perché non sono stato a contatto con nessuno e sono stato comunque contagiato. Non ho sintomi, ma il fatto che un giovane in buona salute può potenzialmente risultare positivo è sicuramente preoccupante e spaventoso. Sono andato solo al supermercato e ho seguito le regole, ora piano piano sto realizzando di avere il virus”.

Il portiere è ora isolato nella sua casa a Bournemouth con la sua compagna e dopo il periodo di quarantena dopo una settimana sarà sottoposto a un altro test prima di tornare in campo.

