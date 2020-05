Milan, comunicato UFFICIALE sull’infortunio di Ibrahimovic

Il Milan ha da poco diramato un comunicato ufficiale per chiarire le condizioni di Ibrahimovic dopo l’infortunio in allenamento: i dettagli

Sono ore di apprensione in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Nelle scorse ore, infatti, l’attaccante svedese si è fermato in allenamento per un problema al polpaccio. Questo fastidio aveva rallentato il bomber di Malmoe già tra gennaio e febbraio: arriva in tal senso il comunicato del club di via Aldo Rossi sulle sue condizioni.

Milan, Ibrahimovic k.o: i tempi di recupero

Attraverso un comunicato ufficiale apparso n questi minuti sul sito del club meneghino, il Milan ha voluto chiarire quelle che sono le condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio delle scorse ore. “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro”. Una lesione che, tuttavia, non desta particolari preoccupazioni.

“Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni“. Buone notizie dunque per il gigante di Malmoe per il quale si temeva un lunghissimo stop in casa rossonera.

