Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe ormai scritto: pronto l’addio al Milan nel calciomercato estivo

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic non sono mai stati tanto lontani. Il dubbio delle ultime settimane, adesso l’infortunio che potrebbe tenerlo a lungo lontano dai campi di gioco. Il gigante di Malmoe valuta il suo futuro che potrebbe essere molto differente dalle tinte rossonere. Ecco quindi prospettarsi un’ipotesi clamorosa per Ibra: la possibile nuova destinazione.

Calciomercato Milan, addio Ibra: lo svedese ha scelto il suo nuovo club

Non è un momento semplice per il club rossonero che, dopo l’infortunio delle scorse ore, vede sempre più in bilico il futuro a Milanello di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, infatti, il gigante svedese avrebbe ormai deciso di salutare il club di via Aldo Rossi. Zlatan, secondo la rosea, ripartirà dalla Svezia per chiudere la carriera.

Si tratterebbe quindi di un passaggio all’Hammarby prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Una volta assorbito l’infortunio alla gamba destra, dunque, Ibra sarebbe pronto a trasferirsi all’Hammarby all’età di quasi 39 anni. Un addio amaro, con lo svedese che nel corso dei mesi avrebbe preferito una separazione da vincente con il ‘Diavolo’.

In questa stagione la punta svedese ha accumulato 10 presenze, con 4 reti ed 1 assist vincente agli ordini di mister Pioli. Ibrahimovic saluta il Milan: con ogni probabilità il suo futuro sarà un ritorno a casa.

S.C.