Calciomercato Serie A, non solo Allegri: ”Doppio ritorno”

Il Milan studia le mosse da attuare nella prossima annata per tornare a caccia della Champions League. Due big nel mirino!

È stata una stagione negativa per il Milan fin qui, l’ennesima che conferma un periodo storico poco fortunato per una delle società più importanti al mondo. I rossoneri hanno abbandonato subito il sogno Champions League con una falsa partenza che ha portato anche all’esonero del tecnico Marco Giampaolo.

Con l’arrivo di Stefano Pioli e l’aggiunta di un elemento importante come Zlatan Ibrahimovic è migliorato il rendimento del ‘Diavolo’, specie da gennaio in poi, ma ciò non è bastato per recuperare il distacco ormai troppo ampio con la quarta in classifica che è attualmente l’Atalanta. In caso di ripresa del campionato, dunque, l’obiettivo sarà raggiungere solo l’Europa League.

Calciomercato Milan, ipotesi Allegri per la panchina: con lui anche Braida

La società vuole rialzarsi ed è già al lavoro per programmare al meglio la nuova stagione, cercando di non ripetere gli errori dei mesi scorsi per tornare a competere per le prime posizioni in Serie A. Non sono da escludere ritorni importanti.

Secondo quanto riportato da Franco Melli a Radio Radio, infatti, per il futuro del Milan ci sarebbe anche l’ipotesi Ariedo Braida più Massimiliano Allegri, che è l’ultimo tecnico che ha vinto uno scudetto con la compagine rossonera nella stagione 2010-2011.

Proprio oggi, un anno fa, l’allenatore livornese si sedeva per l’ultima volta sulla panchina della Juventus e dopo 12 mesi ha tanta voglia di tornare in pista.

