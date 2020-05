Si scalda ancora di più l’asse Juventus-Barcellona. Sul fronte bianconero spunta una nuova suggestione per la fascia

La Juventus e il Barcellona continuano inevitabilmente ad essere legate dal filo conduttore del calciomercato. I blaugrana hanno messo gli occhi su Pjanic e De Sciglio, mentre i bianconeri vanno a caccia del brasiliano Arthur, per il quale però non mancano le difficoltà vista la ferma volontà del ragazzo di proseguire la sua avventura in Catalogna. Dal canto suo però il Barça non rinuncia invece al regista bosniaco che potrebbe essere il regalo giusto per il centrocampo di Setien, e al contempo consentirebbe a Sarri di cambiare registro. La Juventus d’altro canto continua a cercare una contropartita tecnica nella rosa catalana che possa soddisfare i propri bisogni. In tal senso dalla Spagna rimbalza un nome nuovo per la società italiana. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Ansu Fati nome nuovo

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ il nome nuovo su cui sta riflettendo la Juventus è quello di Ansu Fati. Il giovanissimo spagnolo è uno dei prospetti più rigogliosi del panorama calcistico europeo e sarebbe un profilo gradito al club bianconero che potrebbe così rinverdire le corsie offensive con un 17enne in rampa di lancio che potrebbe nel caso anche sostituire Douglas Costa.

Una necessità quella dell’attaccante esterno anticipata nei giorni scorsi anche dall’accostamento a Dembele, valutato però almeno 60 milioni dallo stesso Barça. Per questo motivo gli occhi della dirigenza juventina si sarebbero posati su Ansu Fati che ha già dimostrato di possedere le caratteristiche del predestinato. Si tratta però di un’operazione non semplice vista la scarsa propensione degli spagnoli a cedere il classe 2002. Al contrario però il ragazzo non avrebbe apprezzato la decisione del club di inserirlo nella squadra B, militante in Segunda B.

