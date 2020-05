Calciomercato Juventus, ‘colpo’ Scudetto | Possibile rientro a luglio

Gli accordi ci sarebbero fino al 30 giugno, poi la situazione potrebbe cambiare improvvisamente. Ecco il futuro del talentuoso giocatore

La Juventus ha chiuso il colpo Dejan Kulusevski lo scorso gennaio. Dopo la prima parte di stagione davvero entusiasmante il club bianconero ha trovato l’accordo con il Parma e con l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino. Ora fino al 30 giugno resterà in Emilia, poi le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Juventus, Kulusevski sarà bianconero

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino” l’attaccante svedese del Parma si è allenato duramente in patria per poi fare il suo ritorno in Emilia. Ora il prestito con i gialloblu scadrà il 30 giugno, ma senza accordi sarà un giocatore bianconero a tutti gli effetti. La sua voglia di tornare a giocare è davvero tanta: “Paura dei contagi? No, sono carichissimo”, le sue dichiarazioni riportate dal quotidiano.

Da Torino potrebbe esserci anche la decisione di non prolungare il prestito con l’arrivo immediato a partire dal primo luglio alla Continassa. Il motivo sarebbe quello di evitare possibili infortuni in vista della prossima stagione, la sua prima con la Juventus.

L’attaccante svedese potrebbe così disputare l’ultima stagione in maglia gialloblu per poi prendere definitivamente direzione Torino.

