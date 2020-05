Calciomercato Juventus, colpo Kante | Maxi affare in vista!

Possibile grande affare in vista per la Juventus, che potrebbe mettere le mani su Kante. C’è una strategia per convincere il Chelsea

Il calcio italiano sta per accodarsi al resto d’Europa e si prepara al ritorno in campo. La lotta per il titolo di Serie A sta dunque per ripartire, ma al di là di quello che dirà il finale di stagione, le squadre cominciano a progettare il proprio futuro e pensano al domani. La Juventus, che potrebbe conquistare il nono titolo di Campione d’Italia consecutivo, potrebbe fiondarsi sul campione del mondo N’Golo Kante. Il forte centrocampista ha un prezzo esorbitante, ma lo scenario che porterebbe al suo acquisto dal Chelsea non è proibitivo.

Juventus-Kante, sul piatto Alex Sandro più soldi

I blues probabilmente non lo riterranno più incedibile dal momento che il calciatore ha deciso di non tornare ad allenarsi e di non terminare la stagione a causa dell’emergenza. Inoltre gli inglesi cercano rinforzi sull’out mancino di difesa. Sono infatti in uscita Emerson Palmieri e Marcos Alonso e i londinesi pare siano interessati a calciatori capaci di coprire quel ruolo come Alex Telles, Tagliafico o Chilweel. Ed è proprio qui che potrebbe entrare in gioco la Juve: per arrivare a Kante potrebbe mettere sul piatto Alex Sandro più un’ingente quantità di denaro.

A Lampard farebbe comodo un profilo come quello del brasiliano e i bianconeri potrebbero così convincere la dirigenza del Chelsea a portare a termine la trattativa. Sarri potrebbe così ritrovare Kante, pedina irrinunciabile del suo scacchiere durante l’avventura in Premier.

