Si complica sempre di più Arthur e allora la Juventus potrebbe virare su un pupillo di Sarri: Parati ha un piano per arrivare all’obiettivo.

Proseguono i colloqui fra Juventus e Barcellona: sul tavolo ci sono i discorsi relativi a Miralem Pjanic e Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano non vuole sentirne di lasciare la capitale catalana e starebbe rifiutando qualsiasi offerta dei bianconeri. Ecco perché il club piemontese starebbe virando su uno dei pupilli di Maurizio Sarri: Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano conosce alla perfezione gli algoritmi tattici sviluppati dal tecnico della Juventus, che lo ha allenato sia al Napoli che al Chelsea. Per convincere i ‘Blues’ a lasciarlo partire, poi, Fabio Paratici avrebbe anche il piano giusto.

Calciomercato Juventus, il piano per Jorginho | Lo scambio di Paratici

Nel prossimo mercato, sommerso dalla crisi post ‘Coronavirus’, saranno gli scambi ad andare per la maggiore. E proprio l’inserimento di altri giocatori potrebbe essere la chiave della Juventus per arrivare a Jorginho, come riportato da ‘Calciomercato.it’. Fabio Paratici, infatti, potrebbe offrire al Chelsea diversi profili tra cui scegliere: in primis Miralem Pjanic, sempre più ai margini del progetto bianconero, e poi anche Alex Sandro e Douglas Costa. I due brasiliani sarebbero considerati cedibili dal ds della Juventus, che potrebbe sacrificarli sul mercato per arrivare ad un obiettivo più importante in termini di completezza della rosa. E sarebbe proprio questo il caso di Jorginho: il centrocampista dei ‘Blues’ otterrebbe immediatamente le chiavi della valigetta da parte di Sarri. Jorginho conosce alla perfezioni le richieste tattiche dell’attuale allenatore della Juventus e potrebbe cambiare il ritmo di gioco dei bianconeri. Il Chelsea valuta 45 milioni l’ex giocatore del Napoli, una cifra considerata ragionevole dalla dirigenza juventina.

