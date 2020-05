Calciomercato Juventus, Higuain più Bale | Attacco da sogno

La Juventus lavora per il prossimo calciomercato e si prepara a salutare il big. Il club di Premier League prepara l’offerta!

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che in caso di ripresa della stagione potrà continuare ad ambire per tutti i trofei più importanti rispettando gli obiettivi prefissati la scorsa estate. La compagine bianconera non ha convinto in tutte le gare, ma è comunque al primo posto in Serie A e può ancora ribaltare la sconfitta ottenuta a Lione nella gara di andata degli ottavi di Champions League.

In questo periodo di sosta, la dirigenza ha analizzato al meglio il rendimento dei propri calciatori per valutare possibili movimenti sia in entrata che in uscita da attuare nella prossima sessione di calciomercato. Un nome che sembrerebbe non rientrare più tra i piani della società potrebbe essere Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus, il Newcastle si fionda su Higuain per una coppia stellare con Bale

Per il Pipita potrebbe esserci un ritorno a sorpresa in Premier League, dopo la breve esperienza vissuta con la maglia del Chelsea. Questa volta, su di lui, potrebbe fiondarsi il Newcastle che con la società non bada a spese e vuole affermarsi in tutta Europa.

Il club inglese, come riporta Defensa Central, avrebbe messo nel mirino Gonzalo Higuain e Gareth Bale per la prossima sessione di mercato. L’obiettivo sembrerebbe quello di ingaggiare giocatori scontenti in modo da trovare l’accordo in maniera più semplice.

Dalla Spagna si parla di investimenti che potrebbero raggiungere anche cifre come 1000 milioni di dollari da parte del Newcastle.

