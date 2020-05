Calciomercato Juventus, scambio stellare | Rischio doppia beffa!

Juventus a rischio doppia beffa: Guardiola stregato da Arthur, il Barcellona avrebbe chiesto Gabriel Jesus al Manchester City.

Arthur è il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus. Il club bianconero è particolarmente interessato al brasiliano. L’obiettivo sarebbe quello di fare in modo che il giocatore cresciuto nel Gremio possa fare il percorso inverso a quello di Miralem Pjanic, che sembra deciso a lasciare Torino per volare in Catalogna. A complicare e rovinare i piani juventini potrebbe però essere il Manchester City.

Calciomercato Juventus, Guardiola stregato da Arthur

Il club inglese avrebbe infatti messo Arthur nel mirino. Guardiola sarebbe infatti rimasto stregato dalle doti del brasiliano e sarebbe lui il primo obiettivo per la mediana dei ‘Citizens’. Da Manchester i colloqui con il Barcellona non si sono mai interrotti. Il City infatti figura tra le pretendenti per Nelson Semedo, in uscita da Barcellona e Jorge Mendes, agente del giocatore, potrebbe orchestrare un possibile scambio che coinvolga un altro suo assistito, Joao Cancelo, che non sta trovando molto spazio nella rosa di Guardiola.

Come possibile pedina di scambio nell’affare Arthur, il Barcellona avrebbe però chiesto Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano è anche lui nel mirino della Juventus, ma se l’affare tra Manchester City e Barcellona dovesse concretizzarsi, potrebbe fare il percorso inverso rispetto al connazionale e volare così in Catalogna. A quel punto la Juventus resterebbe doppiamente beffata, perdendo in un solo colpo due obiettivi, uno a centrocampo e l’altro in attacco.

Il rischio è concreto, i bianconeri dovranno essere bravi a muoversi tempestivamente ed impedire che l’affare sull’asse Barcellona-Manchester si concretizzi.

