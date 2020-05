La Juventus è sempre in cerca di opportunità sul mercato: uno dei profili seguiti da Paratici potrebbe essere vicino ad un rinnovo di contratto monstre.

Nel suo trascorso in bianconero Fabio Paratici si è dimostrato come uno dei migliori procacciatori di parametri zero nel panorama europeo: negli ultimi anni ha portato alla Juventus giocatori come Dani Alves, Emre Can, Ramsey e Rabiot. Per riuscire ad anticipare la concorrenza sui giocatori in scadenza, il ds bianconero è sempre attento alle possibili occasioni che offre il mercato. Molti, infatti, sono i giocatori che andranno in scadenza nel 2021 e che non hanno ancora trattato il rinnovo di contratto con il proprio club: tutti possibili parametri zero per la prossima estate. Uno di questi, però, sembra essere vicino ad un rinnovo faraonico ed è proprio uno dei pallini della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘colpo’ Scudetto | Possibile rientro a luglio

Calciomercato Juventus, sfuma Alaba | Vicino il rinnovo con il Bayern

La Bundesliga è diventata uno dei campionati con la maggiore concentrazione di talento e la Juventus monitora con attenzione diversi profili. Secondo quanto riferito da ‘Bild’, il Bayern Monaco sarebbe vicino a trovare l’accordo con David Alaba per il rinnovo di contratto. Il legame dell’austriaco con i bavaresi, al momento, terminerà nel 2021 e per questo motivo è uno dei calciatori più seguiti d’Europa. Alaba, infatti, è capace di giocare come terzino sinistro, esterno di centrocampo e perfino come mezzala: una duttilità che ha sempre colpito gli osservatori della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, ESCLUSIVO Bianchi: “Pericoloso giocare alle 16.30!”

Sempre secondo il quotidiano tedesco, il rinnovo di Alaba avrebbe delle condizioni clamorose: il Bayern Monaco, infatti, sarebbe disposto ad offrire al terzino austriaco un ingaggio da 15 milioni annui. Una proposta irrinunciabile per Alaba, il cui destino sembra sempre più in Baviera. Nulla da fare per la Juventus, che a quelle condizioni economiche non può rispondere al Bayern.

Potrebbe essere già sfumato uno degli obiettivi della Juventus: Alaba sarebbe vicino ad un rinnovo da 15 milioni annui con il Bayern Monaco!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Nainggolan | Conte ha deciso!

Roma, il rientro di Zaniolo si avvicina: a breve in gruppo

Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio | Ecco dove chiuderà la carriera